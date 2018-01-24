Режим ЧС введен в районе Пермского края из-за аварии на теплотрассе

Режим ЧС введен в Горнозаводском районе Пермского края из-за многочисленных прорывов на теплотрассе, которые угрожают жизнеобеспечению поселка Сараны. Об этом информирует региональная служба по тарифам (РСТ).

«В Горнозаводском районе был введен режим ЧС в связи с аварией на системе теплоснабжения, повлекшей за собой полное размораживание системы, и угрозой нарушения жизнедеятельности поселения», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечает служба по тарифам, 21 января в результате частичного разрушения чугунной задвижки на теплотрассе произошло перемерзание труб теплоснабжения, однако администрация района решила не менять лопнувшую задвижку, а закрепить ее хомутами. В результате из строя вышла вторая задвижка на обратном трубопроводе. При ремонте детали было снижено давление в трубах, что повлекло полную разморозку системы и перемерзание вводов в дома. При повторном прогреве системы трубы пошли «по швам», образовались многочисленные прорывы.

Представители РСТ сообщают, что сейчас без тепла в поселке остаются свыше 400 человек в 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домах.

18 января портал iz.ru писал, что более 40 жилых домов, а также школ и детских садов в Новосибирске остались без тепла и горячей воды из-за прорыва теплотрассы.