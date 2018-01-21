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Авария на теплосетях оставила без отопления около 100 домов в Пензе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Порядка 100 жилых домов, пять школ и шесть детских садов остались без отопления из-за аварии на трубопроводе в Пензе, передает в воскресенье пресс-служба мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

«В зону отключения вошли 99 домов в районе улиц 8 марта, Карпинского, Вяземского, Фурманова и проспекта Победы, пять школ, шесть детских садов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, отключение связано с повреждением участков трубопроводов на проспекте Победы в Пензе. «На месте утечки работают две бригады, укомплектованные пятью единицами спецтехники. Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам», — заверили в «Т Плюс».

Все повреждения обещают устранить к 7:00 понедельника. По данным синоптиков, в воскресенье температура воздуха в городе может составлять до 5 градусов мороза. 

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