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Школьник насмерть замерз в Удмуртии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тело замерзшего 11-летнего мальчика обнаружили в городе Воткинске в Удмуртской Республике.

«В Воткинске найдено тело мальчика 11 лет на территории одного из садоводческих массивов. По предварительным данным, он замерз», — сообщил агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

В субботу, 20 января, в городских соцсетях был размещен пост о пропаже мальчика. Накануне днем он не вернулся домой из школы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным синоптиков, в ночь на воскресенье температура воздуха в Воткинске опускалась до -19°С.

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