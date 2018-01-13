Глава Удмуртии Бречалов отправил в отставку мэра Воткинска

Глава Удмуртии Александр Бречалов 13 января отправил в отставку с формулировкой «утрата доверия» главу города Воткинска Владимира Перевозчикова. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Причиной отставки стало то, что мэр не работал с обращениями граждан.

«В 2017 году в полтора раза увеличилось количество жалоб со стороны жителей Воткинска. Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат», — подчеркнул Александр Бречалов.

Кроме того, к Перевозчикову «имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов», говорится в сообщении без указания деталей.

В ноябре 2017 года в Воткинске было заведено уголовное дело на должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних по статье «Халатность». Речь идет о жестоком избиении школьницами своих сверстниц, видео с которым попало в интернет. Одной из участниц драки была 14-летняя девочка, состоявшая на профилактическом учете из-за своего поведения. Чиновники обвиняются в том, что не исполняли свои обязанности и не приняли никаких мер в отношении этой школьницы.