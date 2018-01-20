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Пассажирский автобус застрял в мороз на трассе под Красноярском

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Автобус с пассажирами сломался на трассе в Емельяновском районе Красноярского края в 45-градусный мороз, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Как уточнил начальник пресс-службы Владимир Юрченко в комментарии «РИА Новости», автобус направлялся в Красноярск из Хакасии и сломался на 748 км трассы Р-255. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

«Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции совместно с представителями МЧС организовали эвакуацию людей из замерзающего транспортного средства. Двадцать пассажиров были размещены во временном пункте мобильного обогрева, где им было предоставлено горячее питание. Чуть позже людей отправили в пункт назначения другими автобусами», – добавил представитель краевого ведомства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что управление ГИБДД в условиях надвигающихся морозов открыло на трассах Красноярского края 17 дежурных автофургонов с обогревом.

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