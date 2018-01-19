Спецфургоны с обогревом дежурят на трассах Красноярского края в морозы

Работу 17 дежурных автофургонов с обогревом в условиях надвигающихся морозов организовало управление ГИБДД на трассах Красноярского края.

Дежурные автофургоны оборудованы не только местами для обогрева, но также помогут тем, у кого в мороз сломался автомобиль. В них можно будет найти необходимые запчасти и инструменты для самостоятельного ремонта, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Кроме того, в фургонах можно будет найти теплые вещи, канистры с бензином, горячий чай и сухой паек. Сообщается, что специальный транспорт расположится на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей».