В ДТП со школьным автобусом в Турции погибли 11 человек

Школьный автобус врезался в деревья на трассе в турецкой провинции Эскишехир. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 44 получили различные травмы.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Оздемира Чакаджака, пострадавшие были госпитализированы в три больницы.

Уточняется, что автобус перевозил школьников из Анкары в Бурсу. Выживший в результате аварии водитель находится под стражей. «В настоящее время проводится расследование инцидента», — добавил губернатор.