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В ДТП со школьным автобусом в Турции погибли 11 человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michael Weber
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Школьный автобус врезался в деревья на трассе в турецкой провинции Эскишехир. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 44 получили различные травмы.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Оздемира Чакаджака, пострадавшие были госпитализированы в три больницы.

Уточняется, что автобус перевозил школьников из Анкары в Бурсу. Выживший в результате аварии водитель находится под стражей. «В настоящее время проводится расследование инцидента», — добавил губернатор.

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