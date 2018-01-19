МВД Казахстана назвало причину пожара в автобусе

В салоне сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса мог находиться бензиновый источник открытого огня, следователи исключают криминальную версию трагедии, при которой погибли 52 человека, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

«Предварительная версия — это использование бензинового источника открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — приводит «РИА Новости» сообщение МВД.

На месте ЧП работают следователи, оперативники, а также пожарная лаборатория, которая анализирует причины возникновения возгорания. Из автобуса уже извлечены останки 52 человек, который не подлежат визуальной идентификации.

Напомним, в четверг, 18 января, на трассе Самара–Чимкент в Актюбинской области Казахстана загорелся автобус, в котором находились 57 человек. Пятерым из них удалось спастись, остальные 52 человека погибли. Следствие заявило, что, по предварительной версии, в автобусе произошло короткое замыкание.

Между тем, как ранее писал портал iz.ru, согласно сообщениям очевидца, возгорание автобуса могло произойти из-за конфликта в салоне, из-за которого канистра с бензином попала на паяльную лампу, при помощи которой грелись пассажиры.