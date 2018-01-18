Прямой эфир

Более 40 домов и соцобъектов остались без тепла в Новосибирске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Без теплоснабжения и горячей воды в Новосибирске остались более 40 жилых домов, школ и детских садов. В Ленинском районе города произошел порыв теплотрассы.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на единую диспетчерскую службу, авария произошла сегодня в районе 13 часов. С ее последствиями ремонтные бригады рассчитывают справиться к 5 часам утра 19 января.

Между тем на Новосибирскую область надвигаются сильные морозы. Если этой ночью температура опустится до –15 градусов, то следующей ночью метеорологи не исключают понижения температуры до –35 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теплоснабжение восстановлено в Пензе после аварии
Теплоснабжение в ВАО Москвы восстановлено в короткие сроки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017