Более 40 домов и соцобъектов остались без тепла в Новосибирске

Без теплоснабжения и горячей воды в Новосибирске остались более 40 жилых домов, школ и детских садов. В Ленинском районе города произошел порыв теплотрассы.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на единую диспетчерскую службу, авария произошла сегодня в районе 13 часов. С ее последствиями ремонтные бригады рассчитывают справиться к 5 часам утра 19 января.

Между тем на Новосибирскую область надвигаются сильные морозы. Если этой ночью температура опустится до –15 градусов, то следующей ночью метеорологи не исключают понижения температуры до –35 градусов.