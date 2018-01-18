Машины экстренных служб застревают в рекордных сугробах в Новосибирске

В Новосибирске десятки машин скорой помощи застряли в гигантских сугробах во дворах жилых домов и на городских дорогах. Только за вечер минувшего дня медицинские автомобили застревали 13 раз в различных районах Новосибирска, рассказали на новосибирской станции скорой помощи.

Снегопад не прекращается третьи сутки. Специалисты утверждают, что только за один день был побит вековой рекорд — 9 мм суммарных осадков за сутки. Предыдущий рекорд был в 1919 году — 7,7 мм. В мэрии заявили, что в среду с улиц города было вывезено 15 тыс. 725 кубометров снега. С 15 по 18 января — 45 тыс. кубометров.

Между тем синоптики предупредили о том, что в регион идут сильные морозы. С 20 по 24 января в Новосибирской области температура воздуха может опускаться до -43 градусов.

По словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина, которые приводит vn.ru, любителям окунаться в прорубь на Крещение необходимо поберечь свое здоровье и не увлекаться. Температура воды в Оби в это время держится на уровне примерно +3 градусов.

А в Норильске из-за лютого мороза решили отменить крещенские купания. В городе в ближайшее время ожидают понижения температуры до -50 градусов. МЧС объявило штормовое предупреждение.