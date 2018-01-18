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Москва встала в 8-балльных пробках из-за снегопада

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Метеорологи сохранили на четверг в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной метели, пробки утром достигли 8 баллов, сообщает Росгидромет.

«В четверг днем в столичном регионе сохранится морозная ветреная погода. Днем температура воздуха в Москве поднимется до минус 3–5 градусов, временами будет идти снег, метель, на дорогах местами гололедица», — приводит «Интерфакс» сообщение метеорологического ведомства.

Синоптики ожидают выпадение в Москве еще 3 мм осадков и усиление скорости ветра до 17 м/с. Прошедшей ночью в Москве выпало 2 мм осадков. В Росгидромете отметили, что снежная погода с метелями сохранится в столице в пятницу и субботу.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в Москве после 9:00 оценивается в 8 баллов, улучшение обстановки возможно лишь после 11:00.

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