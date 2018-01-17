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МЧС предупредило москвичей о метели и усилении метра в ближайшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МЧС предупредило жителей столичного региона об усилении ветра и возможной метели в ближайшие сутки. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Неблагоприятные погодные условия придут в столичный регион во второй половине дня 17 января, а продлится повышенный уровень погодной опасности до вечера 18 января. Также в Москве ожидается метель, снег, а в четверг, 18 января, — гололед, сообщает телеканал «360». Также в МЧС не исключают обрыв линий электропередачи.

Водителей просят соблюдать правила ПДД, держать дистанцию, не превышать скоростной режим, избегать обгонов, внезапных перестроений и опережений. Также в ведомстве рекомендуют оставлять свой автомобиль вдали от слабо закрепленных конструкций. Пешеходы же должны обозначить себя светоотражающими элементами, поскольку из-за погодных условий водители могут их не заметить.

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