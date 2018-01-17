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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 17 января, в связи с усилением ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в среду в столице днем ожидается 6–4 градусов мороза, ветер юго-восточный 5–10 м/с. Местами возможно усиление порывов до 12–17 м/с, пройдет небольшой снег. Погода будет потенциально опасной.

Действие «желтого» уровня опасности также распространится на Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую и Рязанскую области.

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