«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 17 января, в связи с усилением ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, в среду в столице днем ожидается 6–4 градусов мороза, ветер юго-восточный 5–10 м/с. Местами возможно усиление порывов до 12–17 м/с, пройдет небольшой снег. Погода будет потенциально опасной.

Действие «желтого» уровня опасности также распространится на Тверскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую и Рязанскую области.