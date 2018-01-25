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Аномальные морозы обесточили четыре села в Приморье

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Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков
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Энергоснабжение четырех сел в Лазовском районе Приморья прервано из-за аномальных морозов, энергетики проводят восстановительные работы, сообщили в пресс-службе администрации края.

Из-за холодов только за прошедшие сутки в регионе произошли 33 аварийных отключения электричества. Все аварии устранены, ремонтные бригады работают круглосуточно. Температуры в Приморском крае понизились в ряде районов до -40 градусов.

Портал iz.ru сообщил, что в среду более 250 домов остались без тепла в Хакасии в аномальные морозы. В Искитиме Новосибирской области без тепла несколько часов оставались многоквартирные дома, вокзал, баня и общежитие колледжа. В регионе столбики термометра опускаются до -40 градусов. 

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