Боевая подготовка претерпела изменения из-за морозов в ВВО

Боевая подготовка претерпела изменения из-за морозов в Восточном военном округе, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Низкая температура воздуха в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири способствовала решению командования соединений и воинских частей ВВО изменить расписание военной подготовки для призывных военнослужащих.

Учения на свежем морозном воздухе на полигонах стараются максимально заменить на проведение занятий в приказарменных фондах и учебных классах, сообщило ИА AmurMedia.

В тех же местах, где проходят боевую подготовку служащие по контракту, работают пункты обогрева. Перемещение личного состава по одиночке ограничено. Количество построений на улице также уменьшилось.

Температура воздуха в среднем на территории комплексов ВВО составляет от минус 25 до минус 30 градусов. Самые низкие температуры зарегистрированы на полигонах, размещенных в Хабаровском крае и Амурской области, — в среднем там наблюдается температура около минус 40 градусов.