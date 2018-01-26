Школьники Челябинска не ходят на занятия из-за морозов

Занятия в школах Челябинска с первого по седьмой класс первой смены сегодня отменены из-за мороза, сообщает городская служба спасения.

Предыдущие три дня дети также были освобождены от уроков, указывает «РИА Новости».

Сейчас температура в Челябинске опустилась до минус 26 градусов, дует ветер 3 м/c.

Ранее портал iz.ru сообщал, что несколько машин оказались в ледяной ловушке в одном из дворов в центре Челябинска. ЧП произошло из-за коммунальной аварии: сети водоснабжения не выдержали аномальных холодов.