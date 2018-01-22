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Хабаровск заявил о готовности к чемпионату мира по бенди

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Гостиницы Хабаровска готовы принять участников и болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом, который стартует 29 января.

Как сообщило правительство Хабаровского края, в гостиницах, где будут проживать спортсмены, прошли внеплановые проверки регионального управления Роспотребнадзора. 

Отмечается, что Хабаровский край занимает первое место среди регионов ДФО по количеству классифицированных гостиниц. 

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