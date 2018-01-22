Хабаровск заявил о готовности к чемпионату мира по бенди

Гостиницы Хабаровска готовы принять участников и болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом, который стартует 29 января.

Как сообщило правительство Хабаровского края, в гостиницах, где будут проживать спортсмены, прошли внеплановые проверки регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что Хабаровский край занимает первое место среди регионов ДФО по количеству классифицированных гостиниц.

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