Малкина оштрафовали на $5 тыс. за удар хоккеиста «Лос-Анджелеса» в пах
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оштрафован на $5 тыс. за удар игрока «Лос-Анджелеса» Дастина Брауна в пах, сообщила пресс-служба НХЛ.
Сообщается, что этот штраф является максимальным за такого рода нарушения. Малкин ударил Брауна клюшкой в пах в первом периоде, судьи никак не отреагировали на этот эпизод, сообщает «Спорт-Экспресс».
Малкин в той встрече набрал 2 (1+1) очка. Встреча завершилась в пользу «Питтсбурга» со счетом 3:1.
Ранее Евгений Малкин стал четвертым игроком «Питтсбург Пингвинз», забившим 20 шайб как минимум в десяти сезонах. Таким образом Малкин приблизился к легендарным хоккеистам Марио Лемье (12 сезонов) и Яромиру Ягру (11 сезонов).
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