Малкин признан первой звездой матча НХЛ между «Питтсбургом» и «Детройтом»

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает «Газета.ру».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Малкина. Российский хоккеист отличился дублем и двумя результативными передачами.

Забил Малкин на четвертой и на 23-й минутах. Также отдал голевые передачи Филу Кесселу (17-я минута) и Сидни Кросби (44-я минута). За «Детройт» единственную шайбу забросил Джастин Абделькадер (14-я минута).

MALKIN! Evgeni Malkin cashes in on Kessel's feed to make it 3-1! pic.twitter.com/jA2KN40Tj5