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Малкин признан первой звездой матча НХЛ между «Питтсбургом» и «Детройтом»

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Фото: REUTERS/ Charles LeClaire-USA TODAY Sports
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает «Газета.ру».

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Малкина. Российский хоккеист отличился дублем и двумя результативными передачами.

Забил Малкин на четвертой и на 23-й минутах. Также отдал голевые передачи Филу Кесселу (17-я минута) и Сидни Кросби (44-я минута). За «Детройт» единственную шайбу забросил Джастин Абделькадер (14-я минута).

Евгений Малкин оформил уже второй дубль за последние несколько дней. 8 января благодаря его голам «пингвины» обыграли «Бостон Брюинз». Победную шайбу Малкин забросил в овертайме.

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