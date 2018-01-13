«Вашингтон» обыграл «Каролину» со счетом 4:3 на матче НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграли команду «Каролина Харрикейнз» со счетом 4:3 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В составе победителей на матче отличились Ларс Эллер (8-я минута), Александр Овечкин (21), Бретт Коннолли (57) и Джей Бигл (60). Помимо заброшенной шайбы, российский хоккеист отметился двумя результативными передачами.

Из игроков «Каролины» голы оформили Джордан Стаал (4), Себастьян Ахо (29) и Джефф Скиннер (42).

Сейчас «Вашингтон Кэпиталз» находится на втором месте в турнирной таблице, а «Каролина Харрикейнз» занимает восьмую строчку.