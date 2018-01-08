«Питтсбург» обыграл «Бостон» в НХЛ благодаря дублю Малкина

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы в матче против «Бостон Брюинз», вторым голом россиянин принес своей команде победу в овертайме.

Прошедшая в Питтсбурге встреча в рамках регулярного чемпионата НХЛ завершилась в основное время результативной ничьей 5:5. Победу «пингвинам» принесла шайба Евгения Малкина на третьей минуте овертайма, сообщает «Спорт-Экспресс».

PHIL KESSEL AND EVGENI MALKIN PLAY CATCH AND MALKIN TUCKS IT HOME TO WIN IT FOR THE PENGUINS IN OVERTIME! pic.twitter.com/GrFdbzL87e — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) January 8, 2018

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джейми Олексяк на четвертой минуте, Фил Кессел на 12-й, Крис Летанг на 14-й, Малкин на 40-й и третьей в овертайме и Райли Шихаан на 43-й минуте. У «Бостона» забили Райан Спунер в самом начале матча, на второй минуте, Брэд Маршанд на 28-й минуте, Ноэль Аккиари на 29-й, Давид Пастрняк на 33-й и Дэвид Бэкес на 38-й минуте.

Евгений Малкин по итогам встречи был признан первой звездой матча. Второй звездой был назван его одноклубник Сидни Кросби, отдавший три голевые передачи. Третьей звездой матча был объявлен Брэд Маршанд.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter.