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«Питтсбург» обыграл «Бостон» в НХЛ благодаря дублю Малкина

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Фото: REUTERS/Charles LeClaire
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Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы в матче против «Бостон Брюинз», вторым голом россиянин принес своей команде победу в овертайме.

Прошедшая в Питтсбурге встреча в рамках регулярного чемпионата НХЛ завершилась в основное время результативной ничьей 5:5. Победу «пингвинам» принесла шайба Евгения Малкина на третьей минуте овертайма, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Джейми Олексяк на четвертой минуте, Фил Кессел на 12-й, Крис Летанг на 14-й, Малкин на 40-й и третьей в овертайме и Райли Шихаан на 43-й минуте. У «Бостона» забили Райан Спунер в самом начале матча, на второй минуте, Брэд Маршанд на 28-й минуте, Ноэль Аккиари на 29-й, Давид Пастрняк на 33-й и Дэвид Бэкес на 38-й минуте.

Евгений Малкин по итогам встречи был признан первой звездой матча. Второй звездой был назван его одноклубник Сидни Кросби, отдавший три голевые передачи. Третьей звездой матча был объявлен Брэд Маршанд.

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