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Несколько машин вмерзли в лед во дворе Челябинска

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Несколько машин оказались в ледяной ловушке в одном из дворов в центре Челябинска. Владельцы транспорта  и ремонтные бригады вызволяли их с помощью горячей воды.

ЧП произошло из-за коммунальной аварии. Как сообщают местные СМИ, сети водоснабжения не выдержали аномальных холодов. Сегодня около 4 часов утра лопнула труба насосной станции, из-за чего вода залила двор и несколько припаркованных там машин. В итоге в лед вмерзли Mitsubishi, Datsun и ВАЗ.

В свою очередь, жители города утверждают, что это далеко не единичный случай. Так, вмерзшие в лед машины можно было наблюдать в одном из челябинских дворов 1 января. Причиной также стала коммунальная авария.

Между тем, как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», сегодня и завтра морозы в Челябинске сохранятся. В ночные часы температура может опускаться до минус 35 градусов.

Аномальные морозы сохраняются в Приамурье. Там сегодня столбики термометров приближаются к отметке минус 50.

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