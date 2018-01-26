15 человек стали жертвами морозов в столице Киргизии

В столице Киргизии от низких температур в январе погибли 15 человек, в основном жертвами аномальных холодов стали лица без определенного места жительства.

Погибших обнаружили уже без признаков жизни, информирует ТАСС, власти Бишкека принимают меры для недопущения новых жертв. В ГУВД отмечают, что на прошлой неделе правоохранительные органы выявили 239 лиц без определенного места жительства, их направили в социальные приюты.

Аномальные морозы продлятся в Киргизии до конца января. В Бишкеке фиксируются холода до –15 градусов, в гористой местности — до –45.

Накануне сообщалось, что мощный циклон надвигается на европейскую часть России.