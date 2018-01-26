Прямой эфир

15 человек стали жертвами морозов в столице Киргизии

0
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Киргизии от низких температур в январе погибли 15 человек, в основном жертвами аномальных холодов стали лица без определенного места жительства.

Погибших обнаружили уже без признаков жизни, информирует ТАСС, власти Бишкека принимают меры для недопущения новых жертв. В ГУВД отмечают, что на прошлой неделе правоохранительные органы выявили 239 лиц без определенного места жительства, их направили в социальные приюты.

Аномальные морозы продлятся в Киргизии до конца января. В Бишкеке фиксируются холода до –15 градусов, в гористой местности — до –45.

Накануне сообщалось, что мощный циклон надвигается на европейскую часть России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Школьники Челябинска не ходят на занятия из-за морозов
Ночь на 25 января стала самой холодной за 17 лет во Владивостоке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017