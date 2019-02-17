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Ученые три года пытаются опознать леопарда-нелегала в Приморье

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Фото: leopard-land.ru
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Специалисты заповедника «Земля леопарда» получили новые снимки дальневосточного леопарда, который с 2016 года «избегает» попадания в базу данных.

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Как сообщает пресс-служба заказника, уже четвертый раз автоматическая камера сфотографировала только один бок хищника, что не позволяет присвоить ему номер.

По словам специалистов, идентификация леопардов проводится по пятнам на шкуре при помощи специальной программы. При этом узор не зеркальный.

Леопард-нелегал внесен в специальный список «однобоких» животных. Зверь также фотографировался в заповеднике в 2017 и 2018 годах, но всегда правым боком.

Заповедник «Земля леопарда» — одна из популярных туристических достопримечательностей Приморья.

Экологические маршруты и тропы национального парка привлекают всё больше заинтересованных гостей. Так, по данным за 2018 год, заповедник посетили около 5 тыс. человек.

2 января в «Земле леопарда» зафиксировали тигрицу, которая учила детенышей делать «селфи» на фотоловушку. 

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