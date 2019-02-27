Редкий кавказский леопард впервые попал на видео в Армении.

Зафиксировать животное удалось в охраняемом участке Арпа в Вайоц Дзорской области. Там животное спокойно лежало на камнях и просто наблюдало за инспекторами, которые делали очередной обход.

«Это первый случай в Армении, когда леопард был заснят человеком. До этого мы могли видеть это животное только через фотоловушки», — говорится в Facebook армянского филиала Всемирного фонда дикой природы.

17 февраля сообщалось, что специалисты заповедника «Земля леопарда» получили новые снимки дальневосточного леопарда-нелегала, который с 2016 года «избегает» попадания в базу данных.