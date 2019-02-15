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Выпущенный в дикую среду леопард Эльбрус потерялся в горах Северного Кавказа

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Фото: РИА Новости
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Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа выпустил в дикую среду четырех переднеазиатских леопардов, один из них, по кличке Эльбрус, пропал из зоны наблюдения. Об этом сообщила директор центра Рената Шюшайте.

«Леопарды, которые выпущены этом году в Северной Осетии, были выпущены с ошейниками спутниковыми, за ними ведется наблюдение. Сейчас мы потеряли из наблюдения ошейник Эльбруса», — рассказала она в интервью «РИА Новости».

Она добавила, что в ущелье очень глубокие залежи снега и сотрудники центра ждут весеннего периода, чтобы понять, жив ли Эльбрус или он ушел в места, которые недоступны для спутника.

В конце декабря сообщалось, что в национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка зафиксировала редких дальневосточных леопардов. На видео попали сразу четыре леопарда в одном месте за несколько дней.

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