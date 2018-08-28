В России возросла численность исчезающих дальневосточных леопардов

В России возросла численность дальневосточных леопардов. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда».

В XX веке эти хищники оказались на грани исчезновения, и основной территорией их обитания был юго-запад Приморья и территория ФГБУ «Земля леопарда», где за ними следила самая большая в РФ сеть фотомониторинга, созданная при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».

Однако недавно популяция диких животных начала увеличиваться. В 2018 году фотоловушки Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы зафиксировали сразу четырех редких дальневосточных леопардов в заказнике регионального значения «Полтавский». Животные никогда не фиксировались фотоловушками нацпарка, а рисунки пятен на их шкурах не совпадают с известными ранее.

Примечательно, что территория заказника была исторической родиной хищников, однако позже их количество сократилось из-за действий браконьеров, развития инфраструктуры и освоения человечеством лесов.

В дальнейшем Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы планирует исследовать территорию дальше на север, где уже также вполне могли появиться исчезнувшие леопарды, и усилить поддержку антибраконьерской деятельности на территории заказника.

24 августа сообщалось, что в крымском сафари-парке родился детеныш дальневосточного леопарда редкого, черного окраса.