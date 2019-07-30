До посинения: как Instagram прославил «техническое» озеро в Сибири

На фото — не курорт, граничащий с промзоной, а часть территории расположенной в Новосибирске ТЭЦ-5. В начале лета это бирюзовое озеро обрело стихийную популярность у жителей города благодаря своему необычному цвету: добраться сюда из Новосибирска сравнительно легко, а на фотографиях местные пейзажи легко выдать за морские. Вслед за простыми отдыхающими сюда потянулись журналисты, в конце концов про достопримечательность написали даже в зарубежных СМИ, обратив внимание на то, что вода озера может быть опасной. Правда, количество посетителей от этого только увеличилось