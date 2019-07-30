До посинения: как Instagram прославил «техническое» озеро в Сибири

На фото — не курорт, граничащий с промзоной, а часть территории расположенной в Новосибирске ТЭЦ-5. В начале лета это бирюзовое озеро обрело стихийную популярность у жителей города благодаря своему необычному цвету: добраться сюда из Новосибирска сравнительно легко, а на фотографиях местные пейзажи легко выдать за морские. Вслед за простыми отдыхающими сюда потянулись журналисты, в конце концов про достопримечательность написали даже в зарубежных СМИ, обратив внимание на то, что вода озера может быть опасной. Правда, количество посетителей от этого только увеличилось
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
На самом деле водоем является рукотворным и служит для ТЭЦ золоотвалом
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Снимки с бирюзовой водой начали появляться в социальных сетях еще в начале лета. Тогда попасть к озеру было легко: территория была не огорожена, никаких предупреждающих знаков, как писали очевидцы, на подходе не было
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В июне на необычные пейзажи обратили внимание местные журналисты, а спустя еще примерно месяц озеро вышло на международный уровень — статья о нем появилась на сайте New York Times. В издании водоем назвали сибирскими Мальдивами, однако обратили внимание на то, что его вода может быть опасна для здоровья
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
К середине лета количество приезжающих сюда людей выросло в разы, а в отношение самого предприятия начала проверку прокуратура Новосибирской области
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит ТЭЦ-5, настаивают, что озеро не является ядовитым или радиоактивным, — это, по данным представителей компании, подтвердили независимые лаборатории, — однако напоминают, что его воды содержат большое количество щелочи, поэтому контакт с водой может привести к аллергическим реакциям
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Людей настойчиво просили быть осторожными, чтобы не упасть в золоотвал в процессе съемки. Правда, некоторые фотографировались не только с берега, но и на воде — например, на байдарках или SUP-бордах
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Многие, впрочем, старались соблюдать меры предосторожности
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Пополняется озеро за счет технической воды с отходами, которая поступает сюда по трубам, а насыщенным синим цветом обязано повышенному содержанию кальция
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Так водоем выглядит с высоты птичьего полета — очевидцы утверждают, что из-за яркости воды, которая как будто светится изнутри, даже с земли заметить его можно издалека
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В конце концов, вокруг озера усилили видеонаблюдение и выставили охрану, чтобы остановить поток желающих сфотографироваться
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Охранники появились у берегов озера в середине июля, и, как рассказали журналистам в новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании, только за первую неделю работы вынуждены были отказать в доступе на берег почти двум сотням человек
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