Боль земли: чем опасны живописные соленые озера на западе Австралии

Соленые озера с их живописными, почти космическими пейзажами — одна из главных достопримечательностей Австралии и кошмарный сон работающих на континенте фермеров. Исторически большая часть водоемов находилась на юге страны, однако в начале XX века жители Западной Австралии начали массово вырубать деревья, чтобы засеять освободившиеся площади зерновыми. Вскоре штат получил новое имя — «Пшеничный пояс» (англ. — Wheat Belt), а затем и новую проблему. Вода, которую больше не задерживали сложные корневые системы, уходила вглубь почвы, где находились соляные залежи, и постепенно вымывала их на поверхность. Так количество соленых озер на западе начало расти, а засуха покрыла бывшие поля замысловатыми узорами