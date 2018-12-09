Боль земли: чем опасны живописные соленые озера на западе Австралии

Соленые озера с их живописными, почти космическими пейзажами — одна из главных достопримечательностей Австралии и кошмарный сон работающих на континенте фермеров. Исторически большая часть водоемов находилась на юге страны, однако в начале XX века жители Западной Австралии начали массово вырубать деревья, чтобы засеять освободившиеся площади зерновыми. Вскоре штат получил новое имя — «Пшеничный пояс» (англ. — Wheat Belt), а затем и новую проблему. Вода, которую больше не задерживали сложные корневые системы, уходила вглубь почвы, где находились соляные залежи, и постепенно вымывала их на поверхность. Так количество соленых озер на западе начало расти, а засуха покрыла бывшие поля замысловатыми узорами
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Фото: Getty Images/Philippe Bourseiller
Теперь фермеры сами акр за акром теряют землю, которую когда-то отвоевали у деревьев. Водоемы, как и сама почва, становятся слишком солеными для сельского хозяйства
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Фото: Getty Images/Philippe Bourseiller
Зато соленые озера привлекают всё больше туристов своей живописностью — вода в них часто приобретает неожиданные и яркие оттенки
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Фото: Getty Images/Philippe Bourseiller
Западная Австралия — самый большой штат этой страны, он занимает около трети территории всего континента
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Фото: Getty Images/Ignacio Palacios
Но местные жители в начале прошлого столетия не зря боролись за земли, пригодные для ведения сельского хозяйства. Климат здесь сухой, дожди — большая редкость, а большая часть территории штата занята пустынями и полупустынями
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Здесь же находится озеро Эйр — самое большое в Австралии, оно имеет статус национального парка. Разумеется, оно тоже соленое, а в некоторые годы к тому же еще и полностью пересыхает
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Фото: Getty Images/Philippe Bourseiller
Как и большинство подобных озер — как правило, они напоминают скорее илистые солевые кратеры, которые лишь иногда заполняются водой
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Фото: Getty Images/Philippe Bourseiller
Некоторые ученые убеждены, что условия жизни в соляных озерах сопоставимы с теми, что можно обнаружить на Марсе, поэтому уже несколько лет специалисты исследуют местные микроорганизмы
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Фото: Getty Images/Ignacio Palacios
Чтобы помочь фермерам, правительство штата, основной доход которого приходится на добычу нефти и других полезных ископаемых, разработало специальную программу по повышению качества воды — ее стоимость оценили в $1,4 млрд
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Фото: Getty Images/Phil Copp
Однако пока вдоль соленых берегов благополучно осваиваются лишь мангровые заросли
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