Бескрайние, соленые, лечебные: самые красивые и необычные озера России

Рейтинг самых популярных у российских туристов озер в начале сентября опубликовал один из сервисов бронирования жилья. Подборка, правда, получилась неожиданная — например, в список не вошел Байкал. Зато первая пятерка рейтинга — отличный шанс увидеть красивые и в некоторых случаях несколько недооцененные озера нашей страны. Посмотреть на них можно в галерее портала iz.ru
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Фото: commons.wikimedia.org
Возглавило рейтинг расположенное в Башкирии озеро Банное, известное также под названием Яктыкуль
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Фото: Depositphotos
На втором месте — Селигер, который располагается в Тверской области
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Фото: Depositphotos/Igor Sokalski
Многие, правда, называют Селигер системой озер. Всего на нем насчитывается 24 больших плеса и множество узких, но живописных проток
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Фото: Global Look Press/Sergey Smirnov
На четвертом месте — карельское озеро Онежское
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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
Онежское отличается не только живописной природой (как, впрочем, и большинство районов Карелии), но и размерами — его считают вторым по величине пресноводным водоемом в Европе после Ладожского озера
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Фото: commons.wikimedia.org/2GOR
Замыкает тройку лидеров озеро Большое Яровое, которое находится в Алтайском крае. Вода в этом озере соленая, а само оно богато грязями, которые, как считается, обладают целебными качествами
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Фото: Центр развития туризма Свердловской области/www.crt.gotoural.com
Также в пятерку вошло озеро Таватуй, расположенное недалеко от Екатеринбурга
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Фото: www.tavatuy.ru
Это одно из самых красивых озер в окрестностях уральской столицы. При этом из-за большого количества впадающих в него ручьев и рек вода у берега здесь всегда прохладнее, чем на глубине
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