Бескрайние, соленые, лечебные: самые красивые и необычные озера России

Рейтинг самых популярных у российских туристов озер в начале сентября опубликовал один из сервисов бронирования жилья. Подборка, правда, получилась неожиданная — например, в список не вошел Байкал. Зато первая пятерка рейтинга — отличный шанс увидеть красивые и в некоторых случаях несколько недооцененные озера нашей страны. Посмотреть на них можно в галерее портала iz.ru