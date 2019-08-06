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Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском

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Фото: РИА Новости/Ольга Халманова
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Без вести пропавшим после инцидента на территории воинской части в Ачинском районе числится один человек. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс во вторник, 6 августа.

По его словам, пропавший является гражданским лицом, более подробной информации о личности не предоставлено.

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Также Усс отметил, что эвакуация жителей Ачинска и ряда других населенных пунктов района прошла успешно. Губернатор выразил благодарность населению, спасателям, военным и местным властям за организованность и терпение.

«Режим ограниченного пребывания на этих территориях должен быть сохранен до 20:00 (16:00 мск). Сюда прибывают саперы. Мы рекомендуем всем жителям района и города Ачинска внимательно следить за ситуацией и при обнаружении подозрительных предметов сообщать по телефонам горячей линии», — цитирует его агентство ТАСС.

Ранее мэр Ачинска Илай Ахметов призвал жителей не посещать эвакуированную зону из-за сохраняющейся опасности.

5 августа в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе произошел пожар, из-за которого начали взрываться боеприпасы.

На территории района был введен режим ЧС. На место с группой специалистов прибыл замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков. В район переброшены саперы, пожарные, спецтехника и новейшие роботы для тушения пожара и разминирования снарядов. К настоящему моменту взрывы прекратились.

В радиусе 20 км была объявлена эвакуация в пункты временного размещения. Организована охрана имущеcтва. Спасатели обследуют эвакуированные села.

Пострадали 12 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

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