В Красноярском крае организована охрана имущества эвакуированных граждан и охрана общественного порядка, в районе, где произошли взрывы на складах боеприпасов. Такое поручение дал глава региона Александр Усс, сообщает пресс-служба администрации города Ачинска во вторник, 6 августа.

«Главному управлению МВД России по Красноярскому краю поручаю организовать охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор края поручил обеспечить безопасность дорожного движения на федеральной трассе и организовать медицинское обеспечение в зоне чрезвычайной ситуации, в местах размещения эвакуированных жителей и по ходу движения эвакуируемого населения.

При этом министерству социальной политики региона поручено обеспечить психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации и меры социальной поддержки.

5 августа в хранилище пороховых зарядов произошло возгорание, после чего начались взрывы. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда и другая спецтехника. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации. 6 августа началась эвакуация граждан.