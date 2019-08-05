Режим ЧС введен в районе под Красноярском из-за пожара на военном складе

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Ачинском районе Красноярского края из-за пожара на складе с артиллерийскими боеприпасами в войсковой части. Об этом сообщили в местной администрации в понедельник, 5 августа, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день в хранилище пороховых зарядов произошло возгорание, после чего начались взрывы. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов. На ликвидацию огня были направлены два специализированных пожарных поезда.

Согласно поступающей информации, в результате ЧП погиб один военнослужащий, еще не менее семи человек пострадали при пожаре, в том числе ребенок.

В настоящее время в целях безопасности сотрудники МЧС России и военные проводят эвакуацию из четырех близлежащих населенных пунктов, а также жителей домов на 50 улицах Ачинска. По данным мэрии на 6 августа, 01:20 (5 августа, 21:20 мск), из города было эвакуировано более тысячи жителей. Мероприятия продолжатся и в ночное время, отметили там.