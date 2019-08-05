Очевидец рассказал подробности эвакуации из Ачинска в связи со взрывами

Местный житель города Ачинска Красноярского края Дмитрий Скворцов рассказал «Известиям», как происходит эвакуация в городе в связи со взрывами в воинской части в деревне Каменка в 20 км от населенного пункта.

По его словам, взрывы в воинской части сперва приняли за производственные взрывы на карьерах Ачинского глиноземного комбината (АГК).

«У нас рядом стоит завод АГК. Когда мы услышал эти взрывы, думали на АГК карьеры взрывают. Но тут такие взрывы пошли, что окна маленько трястись начали. Стекла у нас в Ачинске не выбивает, но они очень дрожат, вибрация большая», — рассказал Скворцов.

О том, что пожар случился в Каменке Дмитрий узнал из социальных сетей. Многие люди спешно покидают город из-за чего на выезде в Красноярск образовалась пробка. Много машин уезжают из города в безопасную зону.

«Паники как таковой нет, чтобы люди бились между собой лишь бы выехать. Люди самоорганизовались. Потихоньку, как с работы едут и стоят в пробке», — сказал местный житель.

В то же время сам Дмитрий решил оставаться в городе. Он также отметил, что многие скорые и пожарные с Ачинска направились в Каменку. Дмитрий добавил, что лесных пожаров в окрестности не наблюдалась, но в регионе стоит большая жара.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что по меньшей мере, 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм находятся на горящих площадках для утилизации боеприпасов на территории военного склада в Каменке Красноярского края.