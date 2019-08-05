Взрыв произошел на территории воинской части в Красноярском крае

Пожар и взрыв произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края. На место направлены автобусы для эвакуации, сообщили журналистам в понедельник, 5 августа, в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

«Эвакуация проводится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Источник в экстренных службах региона подтвердил журналистам эту информацию и уточнил, что на место были направлены силы пожарных по второму номеру сложности. По данным «Интерафакса», на территории воинской части горит склад с боеприпасами и проходит эвакуация близлежащей деревни Каменки.

По информации очевидцев в соцсетях, взрывы слышны за несколько километров от объекта пожара.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара.

Утром 24 июня взрывы прогремели на складском помещении воинской части № 44856 в Казахстане. Погибли три человека, пострадали 70, из них 45 были госпитализированы. Потребовалась эвакуация жителей города — около 45 тыс. человек. В регионе был объявлен режим ЧС.