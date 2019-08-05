Минздрав Египта уточнил число погибших при взрыве в Каире

Число погибших в результате ДТП и последовавшего взрыва в Каире возросло до 19 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на минздрав Египта.

При происшествии ранения получили еще 30 человек. Ранее сообщалось о 16 жертвах и 21 пострадавшем.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 4 августа. По данным МВД, возле Института рака в центре Каира столкнулись четыре автомобиля, после чего произошел взрыв. Начался пожар, пламя перекинулось на здание больницы, откуда были срочно эвакуированы по меньшей мере 54 человека.

Данные о погибших и пострадавших не приводятся. Таким образом, остается неизвестным, есть ли жертвы среди пациентов медучреждения.

На месте работают спецслужбы, раненые госпитализированы. Пока власти не комментируют, было ли происшествие спланированной атакой.