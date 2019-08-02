Пострадавший от взрывов на арсенале в Казахстане ребенок скончался

Восьмилетний мальчик, который получил тяжелые травмы головы во время взрывов боеприпасов на арсенале в городе Арысь в Казахстане, умер в детской больнице Нур-Султана. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в управлении здравоохранения Казахстана.

Таким образом, число погибших в результате ЧП достигло четырех человек, уточняет RT.

24 июня на территории военной части в окрестностях Арыси начался пожар, ставший причиной детонации боеприпасов. Тогда в регионе был введен режим ЧС, мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Потребовалась эвакуация жителей города — около 45 тыс. человек.

Сообщалось, что три человека погибли, 45 были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после взрывов на арсенале воинской части в Арыси.