ФСБ задержала участников террористической ячейки во Владимирской области

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает пресс-служба владимирского управления.

Отмечается, что ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения.

«Организатор преступной группы планировал при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

31 июля сообщалось, что ФСБ и МВД России предотвратили теракт на объекте инфраструктуры в Республике Татарстан. На месте готовящегося преступления задержаны два гражданина России — сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».