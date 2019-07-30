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Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе

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Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад стремится сохранить террористическое присутствие в сирийском Идлибе, пишет во вторник, 30 июля, «Интерфакс».

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По его словам, это необходимо для последующей борьбы с официальными сирийскими властями. Небензя также подчеркнул, что Россия намерена и дальше работать совместно с Турцией над урегулированием ситуации в Сирии в рамках сочинского меморандума, подписанного в 2018 году.

«Призываем не мешать нашим усилиям путем создания политического прикрытия террористам и их провокациям», — сказал постпред, выступая на заседании Совбеза ООН.

29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что террористы развязали кампанию по дискредитации действий России в Идлибе. По его словам, утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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