Почувствовали химию: США готовы воспользоваться провокацией в Сирии

Россия не исключает, что «Белые каски» продолжают готовить провокации с химоружием ради сохранения военного присутствия США в Сирии. Это также может способствовать дискредитации правительства Башара Асада, заявили «Известиям» в МИД РФ. В дипведомстве рассказали, что Москва выступает за создание новой структуры при ООН, которая расследовала бы все без исключения случаи применения химоружия в регионе. В сирийском парламенте «Известиям» сообщили, что боевики, засевшие в Идлибе, хотят использовать химатаку для срыва усилий «астанинской тройки» по возвращению региона под контроль Дамаска.

Если хочешь остаться

В Министерстве иностранных дел России считают, что Вашингтон может воспользоваться провокацией «Белых касок» для того, чтобы затянуть вывод войск из Сирии и оправдать возможные силовые акции против правительства Башара Асада . Как заявили «Известиям» в дипведомстве, цель организации хорошо известна — спровоцировать внешнее вмешательство в сирийский конфликт.

сирия Член организации «Белые каски» осматривает поврежденное здание Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli

— У Дамаска, полностью уничтожившего свои национальные запасы химоружия под международным контролем и находящегося с начала сирийского кризиса под самым пристальным вниманием Совбеза ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в отличие от террористов нет и никогда не было причин и мотивов для применения химоружия, — подчеркнули в министерстве. — Не исключаем, что провокации с химоружием могут быть использованы не только с целью дискредитации правительства Башара Асада, но и для сохранения незаконного военного присутствия США на территории Сирии и оправдания возможных силовых акций против страны — члена ООН.

Именно атаки с применением запрещенных веществ вроде зарина и хлора, которые западная коалиция приписывает правительственным войскам Сирии, стали поводом для американских, а позднее британских и французских ракетных ударов по территории Сирии.

В МИД РФ также рассказали, что Россия выступает за создание беспристрастного и высокопрофессионального международного механизма под эгидой СБ ООН . В отличие от действовавшей до ноября 2017 года структуры с аналогичным названием он мог бы расследовать все без исключения случаи «химического терроризма» на Ближнем Востоке в строгом соответствии с высокими международными стандартами.

— Однако наши усилия были заблокированы известными странами Запада, которых устраивает такое положение дел, когда контролируемые ими структуры совершают нескончаемые химические провокации с целью обвинения в них законного правительства Сирии, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

сирия Член организации «Белые каски» с ребенком на руках в деревне Калат аль-Мадик, к северу от Хамы, Сирия Фото: Global Look Press/Anas ALkharboutli

Собеседники «Известий» на Смоленской площади назвали «весьма симптоматичным» тот факт, что буквально на днях продюсер Би-би-си Риам Далати подтвердил: распространенный в соцсетях видеоролик «Белых касок» — не что иное, как обычная постановка.

— Интересно, что скажет на этот счет профильная организация — ОЗХО, доклад которой о результатах расследования этих событий до сих пор еще не вышел? — задались вопросом в министерстве.

Насолить Астане

Как заявил «Известиям» зампредседателя международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Ассад, «Белые каски» совместно с террористами в Идлибе хотят совершить химическую атаку или ее инсценировку, чтобы предотвратить переход зоны деэскалации под контроль правительственных сил . По его словам, Запад может использовать химатаку для того, чтобы осложнить работу «астанинского формата».

— Боевики поняли, что решающий момент для вступления сирийской арабской армии близок, и решили вновь использовать свой излюбленный прием — совершить химатаку и при помощи «Белых касок» растиражировать по всему миру постановочные видео, как это уже было не раз, — уверен депутат.

сирия Члены организации «Белые каски» во время инсценировки химической атаки в Идлибе Фото: Global Look Press/Syria Civil Defence

Он также отметил, что на данный момент в Идлибе действует один официальный гуманитарный коридор в Абу-Духуре, через который жители региона могут покинуть его территорию. Но террористы не позволяют им это сделать — население служит своего рода живым щитом для боевиков, пояснил Аммар аль-Ассад.

Как рассказал «Известиям» эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин, возможная химатака в Идлибе не создаст какого-то большого эффекта — практически всем участникам конфликта понятно, что видео «Белых касок» постановочные.

Однако атака может добавить сложности в отношения России и Турции и это еще больше осложнит процесс размежевания боевиков и умеренной оппозиции, уверен эксперт. Провокацию могут использовать силы Запада, для того чтобы дискредитировать мирные усилия «астанинского формата».

Удар, еще удар

Примечательно, что США и не скрывают склонности повременить с исполнением указания своего президента о выводе войск. В недавнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что его страна не намерена возвращать Дамаску северо-восток САР, находящийся сейчас под контролем курдских формирований. По мнению дипломата, «силы режима» не смогут гарантировать мир и порядок в регионе Заевфратья. Он также добавил, что в Вашингтоне намерены продолжить борьбу с ИГИЛ (запрещено в РФ), поэтому Пентагон оставит свои военно-воздушные силы в Сирии.

cbhbz Представитель вооруженных сил США на сирийской границе Фото: REUTERS/Rodi Said

Соединенные Штаты как минимум уже дважды наносили удары по сирийским правительственным объектам, используя в качестве предлога провокацию с химоружием. В первый раз — в местечке Хан-Шейхун. 7 апреля 2017 года вооруженные силы США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Через год, 14 апреля 2018 года, коалиционный триумвират США, Великобритании и Франции в качестве ответа на якобы имевшую место химатаку в сирийском городе Дума разбомбил один из ведущих научных центров Сирии в Барзе. И это несмотря на заключение ОЗХО об отсутствии на объекте какой-либо деятельности, не разрешенной по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).

Организация «Белые каски» возникла в 2014 году, среди ее основных спонсоров — Великобритания и США. В июле прошлого года 29 семей членов организации были эвакуированы из Сирии через Израиль и Иорданию в западные страны. Многие осели в Соединенном Королевстве.

В Сирии «каски» признаны аффилированными с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Президент Сирии Башар Асад неоднократно называл «Белые каски» маской «Нусры» в регионе. В Идлибе, по оценкам самих представителей «касок», насчитывается около 3 тыс. активистов движения.