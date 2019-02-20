Почувствовали химию: США готовы воспользоваться провокацией в Сирии
Россия не исключает, что «Белые каски» продолжают готовить провокации с химоружием ради сохранения военного присутствия США в Сирии. Это также может способствовать дискредитации правительства Башара Асада, заявили «Известиям» в МИД РФ. В дипведомстве рассказали, что Москва выступает за создание новой структуры при ООН, которая расследовала бы все без исключения случаи применения химоружия в регионе. В сирийском парламенте «Известиям» сообщили, что боевики, засевшие в Идлибе, хотят использовать химатаку для срыва усилий «астанинской тройки» по возвращению региона под контроль Дамаска.
Если хочешь остаться
В Министерстве иностранных дел России считают, что Вашингтон может воспользоваться провокацией «Белых касок» для того, чтобы затянуть вывод войск из Сирии и оправдать возможные силовые акции против правительства Башара Асада. Как заявили «Известиям» в дипведомстве, цель организации хорошо известна — спровоцировать внешнее вмешательство в сирийский конфликт.
Член организации «Белые каски» осматривает поврежденное здание
— У Дамаска, полностью уничтожившего свои национальные запасы химоружия под международным контролем и находящегося с начала сирийского кризиса под самым пристальным вниманием Совбеза ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в отличие от террористов нет и никогда не было причин и мотивов для применения химоружия, — подчеркнули в министерстве. — Не исключаем, что провокации с химоружием могут быть использованы не только с целью дискредитации правительства Башара Асада, но и для сохранения незаконного военного присутствия США на территории Сирии и оправдания возможных силовых акций против страны — члена ООН.
Именно атаки с применением запрещенных веществ вроде зарина и хлора, которые западная коалиция приписывает правительственным войскам Сирии, стали поводом для американских, а позднее британских и французских ракетных ударов по территории Сирии.
В МИД РФ также рассказали, что Россия выступает за создание беспристрастного и высокопрофессионального международного механизма под эгидой СБ ООН. В отличие от действовавшей до ноября 2017 года структуры с аналогичным названием он мог бы расследовать все без исключения случаи «химического терроризма» на Ближнем Востоке в строгом соответствии с высокими международными стандартами.
— Однако наши усилия были заблокированы известными странами Запада, которых устраивает такое положение дел, когда контролируемые ими структуры совершают нескончаемые химические провокации с целью обвинения в них законного правительства Сирии, — сообщили «Известиям» в ведомстве.
Член организации «Белые каски» с ребенком на руках в деревне Калат аль-Мадик, к северу от Хамы, Сирия
Собеседники «Известий» на Смоленской площади назвали «весьма симптоматичным» тот факт, что буквально на днях продюсер Би-би-си Риам Далати подтвердил: распространенный в соцсетях видеоролик «Белых касок» — не что иное, как обычная постановка.
— Интересно, что скажет на этот счет профильная организация — ОЗХО, доклад которой о результатах расследования этих событий до сих пор еще не вышел? — задались вопросом в министерстве.
Насолить Астане
Как заявил «Известиям» зампредседателя международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Ассад, «Белые каски» совместно с террористами в Идлибе хотят совершить химическую атаку или ее инсценировку, чтобы предотвратить переход зоны деэскалации под контроль правительственных сил. По его словам, Запад может использовать химатаку для того, чтобы осложнить работу «астанинского формата».
— Боевики поняли, что решающий момент для вступления сирийской арабской армии близок, и решили вновь использовать свой излюбленный прием — совершить химатаку и при помощи «Белых касок» растиражировать по всему миру постановочные видео, как это уже было не раз, — уверен депутат.
Члены организации «Белые каски» во время инсценировки химической атаки в Идлибе
Он также отметил, что на данный момент в Идлибе действует один официальный гуманитарный коридор в Абу-Духуре, через который жители региона могут покинуть его территорию. Но террористы не позволяют им это сделать — население служит своего рода живым щитом для боевиков, пояснил Аммар аль-Ассад.
Как рассказал «Известиям» эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин, возможная химатака в Идлибе не создаст какого-то большого эффекта — практически всем участникам конфликта понятно, что видео «Белых касок» постановочные.
Однако атака может добавить сложности в отношения России и Турции и это еще больше осложнит процесс размежевания боевиков и умеренной оппозиции, уверен эксперт. Провокацию могут использовать силы Запада, для того чтобы дискредитировать мирные усилия «астанинского формата».
Удар, еще удар
Примечательно, что США и не скрывают склонности повременить с исполнением указания своего президента о выводе войск. В недавнем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что его страна не намерена возвращать Дамаску северо-восток САР, находящийся сейчас под контролем курдских формирований. По мнению дипломата, «силы режима» не смогут гарантировать мир и порядок в регионе Заевфратья. Он также добавил, что в Вашингтоне намерены продолжить борьбу с ИГИЛ (запрещено в РФ), поэтому Пентагон оставит свои военно-воздушные силы в Сирии.
Представитель вооруженных сил США на сирийской границе
Соединенные Штаты как минимум уже дважды наносили удары по сирийским правительственным объектам, используя в качестве предлога провокацию с химоружием. В первый раз — в местечке Хан-Шейхун. 7 апреля 2017 года вооруженные силы США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Через год, 14 апреля 2018 года, коалиционный триумвират США, Великобритании и Франции в качестве ответа на якобы имевшую место химатаку в сирийском городе Дума разбомбил один из ведущих научных центров Сирии в Барзе. И это несмотря на заключение ОЗХО об отсутствии на объекте какой-либо деятельности, не разрешенной по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).
Организация «Белые каски» возникла в 2014 году, среди ее основных спонсоров — Великобритания и США. В июле прошлого года 29 семей членов организации были эвакуированы из Сирии через Израиль и Иорданию в западные страны. Многие осели в Соединенном Королевстве.
В Сирии «каски» признаны аффилированными с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Президент Сирии Башар Асад неоднократно называл «Белые каски» маской «Нусры» в регионе. В Идлибе, по оценкам самих представителей «касок», насчитывается около 3 тыс. активистов движения.