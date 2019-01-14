Не забывайте свои базы: Дамаск требует полного вывода войск США

В Дамаске потребовали от Вашингтона закрыть военную базу Эт-Танф и вывести все без исключения американские вооруженные формирования с территории Сирии. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе правящей партии «Баас». В посольстве США, сославшись на госсекретаря Майка Помпео, сообщили, что в ближайшей перспективе американцы продолжат охранять регион совместно с иорданскими военными. В будущем база может перейти под контроль Турции либо остаться под управлением частной военной компании, заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Россия в этом вопросе поддерживает решение Дамаска, подчеркнул член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Будущее крупнейшей американской военной базы в Сирии, расположенной в регионе Эт-Танф на границе САР и Иордании, с точки зрения Дамаска уже определено — она должна быть закрыта. Как заявили «Известиям» в пресс-службе правящей партии «Баас», Сирия будет добиваться ухода американцев со всей территории страны. База на юге арабской республики исключением не станет.

— Мы полны решимости закрыть базу в Эт-Танфе и освободить всю свою территорию от боевиков и находящихся здесь незаконно иностранных формирований, — сообщили в партии.

Прямого контакта между американскими и сирийскими правительственными войсками до сих пор нет — посредничество осуществляется через российских военных, подчеркнули представители «Баас».

Al Tanf Фото: Global Look Press/US Army

Без вариантов

На запрос «Известий» о дальнейшей судьбе Эт-Танфа в посольстве США, сославшись на заявление госсекретаря Майка Помпео, ответили, что американские военные продолжат обеспечивать безопасность границы Сирии и Иордании в районе базы и лагеря беженцев Рукбан. Об этом Помпео заявил по итогам переговоров с иорданским министром иностранных дел Айманом Сафади в рамках визита в Амман на прошлой неделе.

Одновременно с этим ряд американских СМИ со ссылкой на представителей Пентагона сообщил, что Вашингтон планирует на неопределенный период оставить базу за собой либо передать ее под контроль иорданских военных. Однако такой вариант также не удовлетворяет Дамаск, отметили в пресс-службе «Баас».

— Как мы уже говорили, военная база должна быть закрыта. Все иностранные вооруженные формирования, находящиеся в Сирии нелегально, должны покинуть страну, — подчеркнули в партии.

Председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов заявил «Известиям», что в обретении контроля над американской базой заинтересован еще один влиятельный игрок в регионе — Турция.

— Турки хотят, чтобы база перешла под их юрисдикцию, ведут переговоры с американцами. Результатов пока нет либо мы о них еще не знаем, — пояснил депутат.

Фото: соцсети Предположительно фотография базы Эт-Танф

Он также отметил, что еще один возможный вариант, на который могут пойти американцы, — законсервировать базу, оставив там незначительную часть военных.

— Американцы никогда не уходят в полном составе. Скорее всего, имущественный комплекс будет охранять частная военная компания (ЧВК), — сказал парламентарий.

По сути дела, присутствие ЧВК на базе не будет нарушать обещание Дональда Трампа вывести весь американский контингент с территории Сирии, поскольку формально «частники» не относятся к вооруженным силам Штатов.

Против закона

На переговорах Майка Помпео и Аймана Сафади прозвучала и мысль о необходимости трехсторонних переговоров между представителями США, Иордании и России. На этой встрече могло бы определиться будущее южных регионов Сирии, включая Рукбан и Эт-Танф, считает глава иорданского МИДа.

Однако, как сообщил «Известиям» Владимир Шаманов, о наличии официального запроса на проведение подобных переговоров думскому комитету по обороне пока неизвестно.

— Существование этой базы в арабской республике незаконно. Сирийское руководство должно требовать вывода всего американского контингента со своей территории, — заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Al Tanf Фото: Global Look Press/U.S. Army

Сенатор подчеркнул, что ООН и другие международные организации должны обратить внимание на ситуацию, когда военные США против воли законного правительства продолжают находиться в стране. Россия будет поддерживать решение правительства в Дамаске по этому вопросу, заявил политик.

«Несмотря ни на что»

В регионе действуют вооруженные формирования оппозиции «Магавир ас-Саура». В заявлении, недавно опубликованном в их официальном twitter-аккаунте, представители группировки заявили, что продолжат охранять территории Эт-Танфа и лагеря Рукбан «несмотря ни на что». Подобные сообщения можно расценивать как сомнения в том, что американцы всё же останутся в регионе, считают эксперты.

Военная база международной коалиции была создана в начале 2017 года недалеко от границы Сирии с Ираком и Иорданией. Позднее вокруг Эт-Танф появилась особая 55-километровая зона безопасности, на которой расположились отряды сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемые США. Самой боеспособной группировкой из них сейчас является «Джейш Магавер ас-Саура»: по некоторым данным, среди ее участников много бывших боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), эвакуированных американцами с других фронтов.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил в своем Twitter о том, что его страна победила ИГИЛ. Именно это, по словам американского президента, было единственной целью пребывания Штатов на территории арабской республики. Почти сразу Вашингтон начал выводить из Сирии своих специалистов — в первую очередь гражданский персонал. Однако сейчас этот процесс приостановлен.