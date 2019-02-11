«Оценка «Белых касок» — ярчайший пример политического лицемерия»

Контакты между Россией и западными странами в рамках борьбы с терроризмом активно возобновляются. Об этом в интервью «Известиям» по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он подчеркнул, что Москва сотрудничает на антитеррористическом направлении с широким кругом иностранных государств. Дипломат также рассказал, какие теракты Москва и Вашингтон помогли друг другу предотвратить, как шла подготовка к чемпионату мира по футболу, и объяснил, почему в последнее время проблемой терроризма занимается еще и МИД.

Двойные стандарты

— В 2015 году появился пост замглавы МИДа, отвечающего за противодействие терроризму. Вы стали первым человеком, кто занял эту должность. Ранее вы были заместителем директора ФСБ и возглавляли оперативный штаб по обеспечению безопасности на Олимпиаде в Сочи. В отличие от работников спецслужб дипломаты всегда находятся на виду, да и в работе применяют другие средства. Почему проблемы терроризма более пристально рассматриваются еще и в МИДе и чем ваша работа в дипведомстве отличается от того, чем занимаются спецслужбы?

— Вы правы, вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации являются одними из приоритетных и для Министерства иностранных дел. В свое время в связи с нарастающими разноплановыми угрозами терроризма стала очевидна потребность в активизации международного сотрудничества по противодействию им, в том числе по линии внешнеполитических ведомств.

Сыромолотов Введение в МИДе должности заместителя министра, который курировал бы международное сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, было логичным шагом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Работая на этом направлении, мы оказываем дополнительную помощь российским правоохранительным органам, спецслужбам, вооруженным силам по решению широкого круга задач борьбы с терроризмом. Да и, собственно, на международных площадках осуществляется значительный объем «антитеррористической работы»: от выработки правовых норм до обмена оценками, информацией в отношении террористических угроз и передовым опытом по их преодолению. Эффективное участие России в такой работе объективно требует скоординированного межведомственного подхода, который во многом и обеспечивает Министерство иностранных дел.

С учетом этих обстоятельств введение в МИДе должности заместителя министра, который курировал бы международное сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, было логичным шагом.

В целом практика подтвердила, что дипломатической работе на данном направлении необходима серьезная профессиональная поддержка, знания специфики борьбы с терроризмом на национальном уровне, опыт проведения переговоров с практиками антитеррора из других стран. Моя задача состоит, в частности, в обеспечении указанной поддержки с учетом опыта работы в специальных службах, а также в более качественном сопряжении дипломатических и прикладных усилий в противодействии терроризму.

— Лидеры всех стран признают, что терроризм — это общий враг, а потому необходимость сотрудничать, хотя бы на уровне обмена информацией, сомнению не подлежит. Насколько политика влияет на это взаимодействие и с какими странами у России наиболее развито сотрудничество в борьбе с терроризмом, а с какими — наименее?

— Международное контртеррористическое сотрудничество в идеале должно выстраиваться на равноправной партнерской основе без искусственных ограничений для достижения искомого результата — снижения угрозы терроризма, которая, к сожалению, сохраняет сегодня свой чрезвычайно острый характер.

Сыромолотов Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Государствами, мировым сообществом в лице ООН, по сути, выработаны необходимые решения, которые в случае эффективного выполнения позволили бы уничтожить терроризм, во всяком случае как широкомасштабное явление и глобальную опасность.

Проблема терроризма с его нынешним «процветанием» и «взлетом» — в том, что ряд государств так до сих пор и не поставили борьбу с этой угрозой выше собственных политических, внешнеполитических, геополитических задач, которые подразумевают дестабилизирующее вмешательство во внутренние дела других государств и получение от этого экономических, политических и иных выгод. Поддержка террористам по-прежнему оказывается как прямым образом (материальным снабжением, оружием, деньгами), так и косвенным — пропагандистским, политическим содействием.

В современной контртеррористической повестке дня одним из ярчайших примеров политического лицемерия является вопрос оценки деятельности в Сирии активистов «Белых касок». Их активно поддерживает Запад. А российская сторона считает ничем иным, как провокаторами, пособниками опаснейших террористических группировок, скрывающимися за «гуманитарным» обличьем, преступниками, нацеленными на срыв контртеррористических усилий сирийского правительства и содействующей ему России.

Всё это уже давно нами называется «двойными стандартами» в международном антитерроре, которые осложняют сотрудничество в этой сфере.

Тем не менее Россия активно развивает контртеррористическое взаимодействие с широким кругом партнеров на двусторонней основе и по линии международных организаций и форумов, прежде всего ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Сотрудничаем с ключевыми антитеррористическими игроками, включая западные страны, с которыми вновь энергично налаживаем контакты после их «заморозки», произошедшей, как известно, не по нашей вине.

Сыромолотов Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Несмотря на то что наши отношения с одними партнерами традиционно складываются легче, чем с другими, последовательно выступаем за налаживание равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, формирование единого фронта в борьбе с терроризмом в соответствии с инициативой, выдвинутой в ходе 70-й сессии Генассамблеи ООН президентом России Владимиром Путиным.

Предупрежден — вооружен

— Вы рассказывали, что Россия предупреждала США о деятельности братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых до того, как в апреле 2013-го они совершили теракт в Бостоне. Тогда российскую информацию в Штатах, похоже, в расчет не приняли. Расскажите, пожалуйста, о ситуациях, когда данные в распоряжении Москвы помогли предотвратить теракты за рубежом и когда для России критически важной оказалась информация от зарубежных партнеров?

— Обмен информацией о готовящихся терактах, как правило, осуществляется по линии правоохранительных органов и спецслужб. Также ведется такой обмен в рамках взаимодействия по линии Министерства обороны России. Хочу отметить, что информационный обмен в этой сфере в настоящее время активизировался. МИД в рамках своей компетенции активно участвует в нем, в том числе в рамках переговорного процесса на различных площадках, где мы доводим до наших партнеров информацию о складывающейся обстановке в тех или иных регионах, конкретных терорганизациях и их членах.

Сыромолотов_2 На месте первого взрыва во время Бостонского марафона. 15 апреля 2013 года Фото: commons.wikimedia.org/Aaron Tang

В случае с братьями Царнаевыми ФСБ России действительно два раза направляла ФБР информацию о их деятельности еще в 2011 году. Сначала ответов от американской стороны не было, но потом США заявили, что «сами разберутся» со своими гражданами. В результате произошла всем известная трагедия.

Мы также располагали информацией о подготовке к совершению террористических акций в отношении объектов энергетического комплекса в Санкт-Петербурге во время саммита «восьмерки» в 2006 году гражданином США. Тогда после передачи данных сведений американцам они отреагировали мгновенно и привлекли указанное лицо к уголовной ответственности.

Сыромолотов Сотрудники специального подразделения обеспечивают безопасность участников и гостей Олимпиады в Олимпийском парке Сочи Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Есть и еще примеры конструктивного и, что важно, результативного взаимодействия. Так, во время подготовки и проведения Олимпиады-2014 в Сочи американские спецслужбы установили с нами реальные партнерские отношения и помогали в обеспечении безопасности. Кроме того, мы признательны американским коллегам из ЦРУ за предоставление информации, которая помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге 17 декабря 2017 года. Владимир Путин специально позвонил тогда своему американскому коллеге, чтобы поблагодарить за это сотрудничество.

Примерный чемпионат

— Чемпионат мира по футболу в России высоко оценили как россияне, так и иностранные болельщики. Накануне события вы подробно рассказали о мерах безопасности на ЧМ. Сколько реальных террористических актов тогда удалось предотвратить и обращались ли к Москве после чемпионата «за советом» другие страны, где подобные масштабные мероприятия еще только предстоят?

— Россия действительно обладает успешным опытом проведения международных спортивных мероприятий. Антитеррористическая защищенность чемпионата мира по футболу в нашей стране была полностью обеспечена. Процедуры, связанные с безопасностью, были надежны и не создавали излишних неудобств. Очень важно, что за всё это время не было допущено ни одного серьезного происшествия. Это результат профессиональной, слаженной работы российских компетентных органов и спецслужб в сотрудничестве с их иностранными коллегами. Уверены, что такое взаимное доверие и опыт взаимодействия исключительно важны сегодня.

Сыромолотов_3 Сотрудники полиции досматривают болельщиков перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Туниса и Англии Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Немного цифр. В совместной работе по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу приняли участие 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств мира.

В рамках подготовки было проверено более 2 млн человек, задействованных в строительстве и подготовке объектов, организации турнира, осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывной безопасности. Доказала эффективность система идентификации футбольных болельщиков с изготовлением персонифицированных карт, а также интегрированная с ней система контроля доступа на стадионы. Это позволило проконтролировать въезд болельщиков в Россию в безвизовом режиме, обеспечить отслеживание лиц, представляющих угрозу для безопасности. В преддверии чемпионата было нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением значительного спортивного мероприятия.

В настоящее время мы готовимся к проведению зимней Универсиады в Красноярске, где будет использован весь опыт проведения как Олимпиады 2014 года в Сочи, так и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сыромолотов_4 Сотрудники полиции Испании и Португалии во время церемонии награждения ведомственными наградами МВД РФ сотрудников полиции зарубежных стран в центре международного полицейского сотрудничества, который действовал в период проведения чемпионата мира по футболу Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В целом по итогам прошлого года в России значительно сократилось число совершенных терактов и других преступлений террористической направленности. В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий по информации ФСБ нейтрализованы 65 бандитов, в том числе 10 главарей. Задержаны 236 бандитов, 589 пособников и 36 главарей. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, вынашивавших намерения организовать теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края. Не допущен въезд более 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.