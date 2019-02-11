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«Оценка «Белых касок» — ярчайший пример политического лицемерия»

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов — об отличиях в работе дипломатов и представителей спецслужб и предотвращении терактов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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«Оценка «Белых касок» — ярчайший пример политического лицемерия»
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2019-02-08 10:17:40
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Контакты между Россией и западными странами в рамках борьбы с терроризмом активно возобновляются. Об этом в интервью «Известиям» по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он подчеркнул, что Москва сотрудничает на антитеррористическом направлении с широким кругом иностранных государств. Дипломат также рассказал, какие теракты Москва и Вашингтон помогли друг другу предотвратить, как шла подготовка к чемпионату мира по футболу, и объяснил, почему в последнее время проблемой терроризма занимается еще и МИД.

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Двойные стандарты

— В 2015 году появился пост замглавы МИДа, отвечающего за противодействие терроризму. Вы стали первым человеком, кто занял эту должность. Ранее вы были заместителем директора ФСБ и возглавляли оперативный штаб по обеспечению безопасности на Олимпиаде в Сочи. В отличие от работников спецслужб дипломаты всегда находятся на виду, да и в работе применяют другие средства. Почему проблемы терроризма более пристально рассматриваются еще и в МИДе и чем ваша работа в дипведомстве отличается от того, чем занимаются спецслужбы?

— Вы правы, вопросы обеспечения безопасности Российской Федерации являются одними из приоритетных и для Министерства иностранных дел. В свое время в связи с нарастающими разноплановыми угрозами терроризма стала очевидна потребность в активизации международного сотрудничества по противодействию им, в том числе по линии внешнеполитических ведомств.

Сыромолотов
введение в МИД должности заместителя министра, который курировал бы международное сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, было логичным шагом

Введение в МИДе должности заместителя министра, который курировал бы международное сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, было логичным шагом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Работая на этом направлении, мы оказываем дополнительную помощь российским правоохранительным органам, спецслужбам, вооруженным силам по решению широкого круга задач борьбы с терроризмом. Да и, собственно, на международных площадках осуществляется значительный объем «антитеррористической работы»: от выработки правовых норм до обмена оценками, информацией в отношении террористических угроз и передовым опытом по их преодолению. Эффективное участие России в такой работе объективно требует скоординированного межведомственного подхода, который во многом и обеспечивает Министерство иностранных дел.

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С учетом этих обстоятельств введение в МИДе должности заместителя министра, который курировал бы международное сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, было логичным шагом.

В целом практика подтвердила, что дипломатической работе на данном направлении необходима серьезная профессиональная поддержка, знания специфики борьбы с терроризмом на национальном уровне, опыт проведения переговоров с практиками антитеррора из других стран. Моя задача состоит, в частности, в обеспечении указанной поддержки с учетом опыта работы в специальных службах, а также в более качественном сопряжении дипломатических и прикладных усилий в противодействии терроризму.

— Лидеры всех стран признают, что терроризм — это общий враг, а потому необходимость сотрудничать, хотя бы на уровне обмена информацией, сомнению не подлежит. Насколько политика влияет на это взаимодействие и с какими странами у России наиболее развито сотрудничество в борьбе с терроризмом, а с какими — наименее?

— Международное контртеррористическое сотрудничество в идеале должно выстраиваться на равноправной партнерской основе без искусственных ограничений для достижения искомого результата — снижения угрозы терроризма, которая, к сожалению, сохраняет сегодня свой чрезвычайно острый характер.

Сыромолотов

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Государствами, мировым сообществом в лице ООН, по сути, выработаны необходимые решения, которые в случае эффективного выполнения позволили бы уничтожить терроризм, во всяком случае как широкомасштабное явление и глобальную опасность.

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Проблема терроризма с его нынешним «процветанием» и «взлетом» — в том, что ряд государств так до сих пор и не поставили борьбу с этой угрозой выше собственных политических, внешнеполитических, геополитических задач, которые подразумевают дестабилизирующее вмешательство во внутренние дела других государств и получение от этого экономических, политических и иных выгод. Поддержка террористам по-прежнему оказывается как прямым образом (материальным снабжением, оружием, деньгами), так и косвенным — пропагандистским, политическим содействием.

В современной контртеррористической повестке дня одним из ярчайших примеров политического лицемерия является вопрос оценки деятельности в Сирии активистов «Белых касок». Их активно поддерживает Запад. А российская сторона считает ничем иным, как провокаторами, пособниками опаснейших террористических группировок, скрывающимися за «гуманитарным» обличьем, преступниками, нацеленными на срыв контртеррористических усилий сирийского правительства и содействующей ему России.

Всё это уже давно нами называется «двойными стандартами» в международном антитерроре, которые осложняют сотрудничество в этой сфере.

Тем не менее Россия активно развивает контртеррористическое взаимодействие с широким кругом партнеров на двусторонней основе и по линии международных организаций и форумов, прежде всего ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС. Сотрудничаем с ключевыми антитеррористическими игроками, включая западные страны, с которыми вновь энергично налаживаем контакты после их «заморозки», произошедшей, как известно, не по нашей вине.

Сыромолотов
28 сентября 2015. Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 28 сентября 2015 года

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Несмотря на то что наши отношения с одними партнерами традиционно складываются легче, чем с другими, последовательно выступаем за налаживание равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, формирование единого фронта в борьбе с терроризмом в соответствии с инициативой, выдвинутой в ходе 70-й сессии Генассамблеи ООН президентом России Владимиром Путиным.

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Предупрежден — вооружен

— Вы рассказывали, что Россия предупреждала США о деятельности братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых до того, как в апреле 2013-го они совершили теракт в Бостоне. Тогда российскую информацию в Штатах, похоже, в расчет не приняли. Расскажите, пожалуйста, о ситуациях, когда данные в распоряжении Москвы помогли предотвратить теракты за рубежом и когда для России критически важной оказалась информация от зарубежных партнеров?

— Обмен информацией о готовящихся терактах, как правило, осуществляется по линии правоохранительных органов и спецслужб. Также ведется такой обмен в рамках взаимодействия по линии Министерства обороны России. Хочу отметить, что информационный обмен в этой сфере в настоящее время активизировался. МИД в рамках своей компетенции активно участвует в нем, в том числе в рамках переговорного процесса на различных площадках, где мы доводим до наших партнеров информацию о складывающейся обстановке в тех или иных регионах, конкретных терорганизациях и их членах.

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На месте первого взрыва во время Бостонского марафона. 15 апреля 2013 года

На месте первого взрыва во время Бостонского марафона. 15 апреля 2013 года

Фото: commons.wikimedia.org/Aaron Tang

В случае с братьями Царнаевыми ФСБ России действительно два раза направляла ФБР информацию о их деятельности еще в 2011 году. Сначала ответов от американской стороны не было, но потом США заявили, что «сами разберутся» со своими гражданами. В результате произошла всем известная трагедия.

Мы также располагали информацией о подготовке к совершению террористических акций в отношении объектов энергетического комплекса в Санкт-Петербурге во время саммита «восьмерки» в 2006 году гражданином США. Тогда после передачи данных сведений американцам они отреагировали мгновенно и привлекли указанное лицо к уголовной ответственности.

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Сотрудники специального подразделения обеспечивают безопасность участников и гостей Олимпиады в Олимпийском парке Сочи

Сотрудники специального подразделения обеспечивают безопасность участников и гостей Олимпиады в Олимпийском парке Сочи

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Есть и еще примеры конструктивного и, что важно, результативного взаимодействия. Так, во время подготовки и проведения Олимпиады-2014 в Сочи американские спецслужбы установили с нами реальные партнерские отношения и помогали в обеспечении безопасности. Кроме того, мы признательны американским коллегам из ЦРУ за предоставление информации, которая помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге 17 декабря 2017 года. Владимир Путин специально позвонил тогда своему американскому коллеге, чтобы поблагодарить за это сотрудничество.

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Примерный чемпионат

— Чемпионат мира по футболу в России высоко оценили как россияне, так и иностранные болельщики. Накануне события вы подробно рассказали о мерах безопасности на ЧМ. Сколько реальных террористических актов тогда удалось предотвратить и обращались ли к Москве после чемпионата «за советом» другие страны, где подобные масштабные мероприятия еще только предстоят?

— Россия действительно обладает успешным опытом проведения международных спортивных мероприятий. Антитеррористическая защищенность чемпионата мира по футболу в нашей стране была полностью обеспечена. Процедуры, связанные с безопасностью, были надежны и не создавали излишних неудобств. Очень важно, что за всё это время не было допущено ни одного серьезного происшествия. Это результат профессиональной, слаженной работы российских компетентных органов и спецслужб в сотрудничестве с их иностранными коллегами. Уверены, что такое взаимное доверие и опыт взаимодействия исключительно важны сегодня.

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Сотрудники полиции досматривают болельщиков перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Туниса и Англии

Сотрудники полиции досматривают болельщиков перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Туниса и Англии

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Немного цифр. В совместной работе по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу приняли участие 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств мира.

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В рамках подготовки было проверено более 2 млн человек, задействованных в строительстве и подготовке объектов, организации турнира, осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывной безопасности. Доказала эффективность система идентификации футбольных болельщиков с изготовлением персонифицированных карт, а также интегрированная с ней система контроля доступа на стадионы. Это позволило проконтролировать въезд болельщиков в Россию в безвизовом режиме, обеспечить отслеживание лиц, представляющих угрозу для безопасности. В преддверии чемпионата было нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением значительного спортивного мероприятия.

В настоящее время мы готовимся к проведению зимней Универсиады в Красноярске, где будет использован весь опыт проведения как Олимпиады 2014 года в Сочи, так и чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Сотрудники полиции Испании и Португалии во время церемонии награждения ведомственными наградами МВД РФ сотрудников полиции зарубежных стран в центре международного полицейского сотрудничества, который действовал в период проведения чемпионата мира по футболу

Сотрудники полиции Испании и Португалии во время церемонии награждения ведомственными наградами МВД РФ сотрудников полиции зарубежных стран в центре международного полицейского сотрудничества, который действовал в период проведения чемпионата мира по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В целом по итогам прошлого года в России значительно сократилось число совершенных терактов и других преступлений террористической направленности. В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий по информации ФСБ нейтрализованы 65 бандитов, в том числе 10 главарей. Задержаны 236 бандитов, 589 пособников и 36 главарей. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, вынашивавших намерения организовать теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края. Не допущен въезд более 60 российских и иностранных граждан в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

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