Спортивные соревнования возьмут под спецконтроль

Общественно-политические и спортивные мероприятия международного уровня получат специальный правовой статус, который будет присваиваться им распоряжением президента или правительства. Безопасность на них обеспечат с привлечением силовых ведомств, ЧОПов и общественных организаций, а в случае возникновении угроз — при содействии армии. Такие положения содержатся в разработанной в Научно-исследовательском центре (НИЦ) ФСБ России концепции, с которой ознакомились «Известия». Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия») заявил «Известиям», что концепция будет представлена на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 28 марта. Эксперты полагают, что реализация новых положений позволит эффективно отражать террористические угрозы и не допустить провокаций в ходе чемпионата мира по футболу.

На основе концепции будет разработана национальная программа безопасности на мероприятиях международного уровня, пояснил «Известиям» Анатолий Выборный (занимает пост председателя постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности). Он уточнил, что документ предусматривает конкретную схему взаимодействия различных органов власти, силовых структур и общественных организаций.

На подобных мероприятиях высок риск возникновения различных угроз, которые могут привести к массовой гибели людей, отмечается в концепции. Среди них разработчики выделяют не только теракты, но и намеренное загрязнение окружающей среды, искусственное распространение инфекций, нарушения при строительстве объектов и кибератаки, а также негативную информацию о мероприятии в СМИ или исходящую от некоммерческих общественных организаций. К угрозам отнесена и инициация общественных беспорядков, а также организация иностранными государствами кампаний для лишения страны права на проведение мероприятия, его дискредитации, срыва или бойкота.

Статус мероприятия международного уровня будет присваиваться по решению президента или правительства, уточняется в документе. Правительство будет утверждать и комплексный план обеспечения его безопасности.

Качественная подготовка и проведение подобных мероприятий очень важны для престижа государства и доверия к нему международного сообщества, заявил «Известиям» Анатолий Выборный.

— Поэтому нам необходима четкая система специальных мер безопасности. Это поможет использовать ресурсы государства более эффективно, — сказал он.

Отдельно в концепции оговариваются и требования к местам проведения мероприятий. Так, там должны быть специально оборудованы помещения для работы координаторов и спецслужб, хранения запрещенных предметов, размещения спецтехники и медпункт. А сами объекты — оснащены системами контроля, видеонаблюдения и экстренной связи, охранной и тревожной сигнализациями. Соответствие антитеррористическим требованиям будет проверять специальная комиссия с участием представителей органов внутренних дел и спецслужб. Для обеспечения общественного порядка организаторы и собственники объектов могут привлекать ЧОПы, а также нанимать специально подготовленных контролеров-распорядителей.

Отдельными положениями также определят права и обязанности участников и зрителей. В частности, на мероприятиях будет запрещено находиться в состоянии опьянения, бросать предметы в других зрителей и участников или оскорблять их, скрывать свои лица, обнажаться, приносить оружие и пиротехнику, а также животных и птиц, распространять продукцию политического, религиозного и расистского характера.

При возникновении угроз по решению уполномоченного органа могут быть введены усиленные меры безопасности. В этом случае будут установлены особые контролируемые зоны с ограничениями по въезду граждан, движению транспорта, проведению публичных мероприятий. Там будет также запрещен оборот оружия, ограничен оборот наркосодержащих лекарств и алкоголя, приостановлена деятельность опасных производств. Для пресечения нарушений запретной зоны могут привлекаться вооруженные силы. Порядок и условия применения оружия, спецсредств и боевой техники в таких обстоятельствах должен быть установлен отдельным положением правительства.

Санкции за нарушение этих требований — вплоть до уголовной ответственности — будут прописаны в законодательстве.

Особый статус мероприятий и усиленные меры безопасности необходимы в преддверии чемпионата мира по футболу, который соберет большое количество болельщиков и иностранных гостей, заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ, президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, в столице уже отработан усиленный режим безопасности и сейчас ФСБ работает над тем, чтобы и в других городах, где будут проводиться матчи, она была на таком же высоком уровне.

Концепция призвана не допустить провокаций против России, отметил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михаил Аничкин. Учитывая постоянные провокации против нашей страны (в том числе последнюю в Лондоне), необходимо быть в постоянной готовности, чтобы предупредить реализацию преступных замыслов международных террористических группировок и зарубежных антироссийских центров, подчеркнул он.