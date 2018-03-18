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Глава ОКР считает несерьезными угрозы о бойкоте ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елизавета Шагалова
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Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает несерьёзными угрозы западных стран о бойкоте чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Нет, я думаю, что никакого бойкота чемпионата мира не будет», – цитирует его «РИА Новости».

По его мнению, в мундиале примут участие все команды.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) выразили обеспокоенность призывами ряда стран бойкотировать ЧМ-2018.

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