Глава ОКР считает несерьезными угрозы о бойкоте ЧМ-2018

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает несерьёзными угрозы западных стран о бойкоте чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Нет, я думаю, что никакого бойкота чемпионата мира не будет», – цитирует его «РИА Новости».

По его мнению, в мундиале примут участие все команды.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) выразили обеспокоенность призывами ряда стран бойкотировать ЧМ-2018.