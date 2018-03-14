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Немецкий футбольный союз выступил против бойкота ЧМ-2018 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Немецкий футбольный союз (DFB) выступил против бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом заявил глава DFB Райнхард Гриндель.

«Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — приводит его слова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bild.

Против вмешательства политики в дела спорта выступил и вице-президент немецкого футбольного союза Райнер Кох, отметив, что «использование спортивного события и его участников в политических целях» не соответствует ценностям DFB.

Как пишет ТАСС, национальная сборная в случае бойкота ЧМ-2018 в России может быть отстранена от участия в ЧМ-2022 из-за нарушения правила ФИФА, согласно которому все участвующие в турнире футбольные ассоциации обязаны сыграть свои матчи, пока не вылетят из розыгрыша. Помимо этого, что в случае отказа от участия в турнире не позднее чем за 30 дней до его начала должна будет выплатить штраф в размере $266 тыс. и вдвое больше в случае отказа менее чем за 30 дней до старта.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2018 чиновниками и другими официальными представителями в качестве одной из возможных мер воздействия на РФ в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В мировом первенстве примут участие 32 команды.

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