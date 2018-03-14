Футбольная ассоциация Англии против бойкота ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступает против бойкота чемпионата мира, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Организация намерена противостоять любым призывам отказаться от участия, если футбол будет использован в качестве политического инструмента, пишет Daily Mail.

В то же время издание отмечает, что если МИД Великобритании проинформирует FA о возможной угрозе безопасности английской делегации, то позиция ассоциации может быть пересмотрена.

Как сообщал портал iz.ru, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила о возможном бойкоте ЧМ-2018 чиновниками и другими официальными представителями страны из-за «дела Скрипаля».