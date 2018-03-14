СМИ: ФИФА обеспокоена призывами бойкотировать ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) обеспокоена призывами бойкотировать чемпионат мира – 2018, который пройдет в России. В организации указывают на то, что «напряженность достигла предела».

Официальные представители ФИФА пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию, однако в частном порядке указывают, что напряженность не ослабнет. Это ставит под угрозу проведение мирового первенства, передает газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как писал портал iz.ru, ряд западных государств, в том числе Великобритания и США, обвинили Россию в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Лондон в качестве одной из ответных мер рассматривал бойкот чемпионата мира по футболу.