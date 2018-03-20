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Официальный мяч ЧМ-2018 свозят в космос

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Фото: ТАСС/Daniel Karmann
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Космонавты, которые отправятся 21 марта на Международную космическую станцию (МКС), возьмут с собой официальный мяч ЧМ по футболу, который будет использоваться на открытии турнира. Об этом рассказал  российский космонавт Олег Артемьев.

«Мы везем с собой мячик, который будет вбрасываться на поле, наверное, на первом матче», — приводит его слова «РИА Новости».

Артемьев добавил, что на Землю мяч привезет его коллега Антон Шкаплеров. Кроме мяча космонавт по просьбе сына возьмет на МКС талисман чемпионата — мягкую игрушку волка Забиваку.

Ранее стало известно, что во всех городах, принимающих ЧМ-2018, до начала мундиаля заработает система tax free. Пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года.

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