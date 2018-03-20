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Система tax free заработает в РФ до начала ЧМ-2018 по футболу

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Во всех городах, принимающих ЧМ-2018, система tax free заработает до начала чемпионата мира. Об этом заявил замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Тимур Максимов, передает ТАСС.

«Обязательно, конечно. Уже вышло поручение правительства, где всем всё расписали, так что вариантов нет, всё заработает. Раньше заработает, потому что нужно все протестировать до чемпионата мира», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Постановление о введение системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах РФ было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым 12 февраля.

Пилотный режим продлится до 31 декабря 2018 года.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Налог возвращается на покупки, сделанные гражданами других государств, при выезде из страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата составят от 7 до 22% от цены покупки.

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