Global Blue и бизнесмен Варданян создадут в РФ оператора tax free

Экс-совладелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян и оператор системы возврата НДС Global Blue создадут в РФ компанию по запуску в РФ системы tax free, говорится в их совместном сообщении.

Ожидается, что система российского tax free будет привлекать жителей стран с высокой покупательской способностью, например, туристов из Азии и Европы. Предприятие Global Blue и Варданяна будет называться «Global Blue Россия», пишут «Ведомости».

Компания будет сотрудничать с ведущими брендами и торговыми площадками премиум-класса, начаты переговоры с ритейлерами.

Напомним, закон о введении tax free в России вступил в силу с 1 января 2018 года. Система позволит иностранным гражданам вернуть 18% НДС с купленных в РФ товаров. Правительство рассчитывает, что tax free позволит привлечь больше туристов в Россию и увеличить продажи дорогостоящих товаров.