Прямой эфир

Global Blue и бизнесмен Варданян создадут в РФ оператора tax free

0
Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-совладелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян и оператор системы возврата НДС Global Blue создадут в РФ компанию по запуску в РФ системы tax free, говорится в их совместном сообщении.

Ожидается, что система российского tax free будет привлекать жителей стран с высокой покупательской способностью, например, туристов из Азии и Европы. Предприятие Global Blue и Варданяна будет называться «Global Blue Россия», пишут «Ведомости».

Компания будет сотрудничать с ведущими брендами и торговыми площадками премиум-класса, начаты переговоры с ритейлерами.

Напомним, закон о введении tax free в России вступил в силу с 1 января 2018 года. Система позволит иностранным гражданам вернуть 18% НДС с купленных в РФ товаров. Правительство рассчитывает, что tax free позволит привлечь больше туристов в Россию и увеличить продажи дорогостоящих товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума приняла законопроект о tax free в России
Tax free в России будет оперативно работать в аэропортах и на вокзалах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017